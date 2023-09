[Communiqué] Maine-et-Loire : huitième édition du salon Sepem Industries Centre-Ouest à Angers

La huitième édition du Sepem Industries Centre-Ouest se tiendra du 10 au 12 octobre 2023 au Parc des expositions d’Angers (Maine-et-Loire). Ce rendez-vous industriel de la région Centre-Ouest rassemblera plus de 400 exposants, dont 40 % d’acteurs locaux.

Lors de cet événement, entreprises et grands groupes présenteront des outils de maintenance et des équipements de process permettant d’améliorer la productivité industrielle. Des services et matériels pour assurer la sécurité des personnes dans les ateliers et des solutions pour rendre un site de production plus écoresponsable y seront aussi proposés. Diverses conférences techniques seront en outre organisées tout au long de ce salon.

Atelog Myscore, située à Saint-Barthélemy-d’Anjou (Maine-et-Loire), participera à cette édition. Cette société est spécialisée dans les logiciels de pilotage de sites industriels. Le groupe canadien Creaform sera également présent à l’événement par le biais de son bureau français implanté à Fontaine ( Isère ). Il conçoit et fabrique des outils technologiques portatifs et automatisés pour la mesure 3D.