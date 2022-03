[Communiqué] Maine-et-Loire : Haspolo obtient le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »

L’atelier de haute couture Haspolo, installé à Saint-Christophe-du-Bois (Maine-et-Loire), vient de décrocher le label EPV. Après avoir été honoré par le label Gots (textile biologique) en 2021, l’entreprise fait partie des 81 entreprises labellisées EPV dans la région des Pays de la Loire, et des 1 470 à l’échelle de la France. Le label EPV est l’unique distinction de l’État pour récompenser les entreprises françaises ayant des savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence. Ce label va renforcer l’image d’Haspolo auprès des grandes maisons de haute couture qui lui font confiance.

L’entreprise Haspolo est spécialisée dans le prêt-à-porter exceptionnel, pour femmes et pour enfants, 100 % « made in France ». Elle est membre du groupe AAIMS qui fédère des ateliers spécialisés dans le travail de matériaux souples pour les industries de luxe, de la santé et de la mobilité. Précisons que Haspolo est la troisième entreprise du groupe à recevoir le label EPV, après deux sociétés du Maine-et-Loire : le fabricant d’accessoires en cuir Borlis à Cholet et la maroquinerie de luxe Sophan à Segré-en-Anjou. Présidé par Xavier Jardon, le groupe envisage une hausse de 30 % de son chiffre d’affaires cette année, et de son effectif de 85 salariés, depuis 2018, à une centaine en 2022.