[Communiqué] Maine-et-Loire : FDI avance et fixe de nouveaux objectifs

L’entreprise Friendly Development Innovation (FDI), implantée à Cholet (Maine-et-Loire), est spécialisée dans la production et la gestion des systèmes de contrôle d’accès. Elle conçoit également des interphonies, des clés et badges d’accès, des centrales de contrôle d’accès, et des objets connectés. Ces produits sont expédiés en France et à l’international, par l’intermédiaire de ses filiales dont Urmet et Castel.

Afin de conforter son développement, FDI prévoit d’investir plus de 5 millions d’euros pour élargir ses nouvelles gammes de produits ainsi que pour acquérir et renouveler ses équipements de production. Dans ce contexte, le fabricant vise un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros pour l’exercice 2022.

La société entend maintenir la production sur mesure des produits répondant aux attentes de ses clients, et de prioriser l’exportation surtout vers les Pays-Bas, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Pour accompagner la croissance de l’entreprise, FDI envisage de créer un nouveau centre de recherche et développement (R&D), ainsi qu’une nouvelle ligne de production.