[Communiqué] Maine-et-Loire : des investissements et de nouveaux produits pour la société Dixneuf à La Romagne

Située à La Romagne, près de Cholet (Maine-et-Loire), la société Dixneuf est spécialisée dans la conception et la fabrication d’accessoires design pour les poêles et les cheminées. Cet industriel vient d’annoncer un investissement de 5 millions d’euros pour la période 2023-2024, afin de renforcer sa capacité de production et d’améliorer les conditions de travail dans ses ateliers. Entre 2020 et 2022, Dixneuf a déjà mobilisé plus de 10 millions d’euros dans la création de nouvelles surfaces de production et de stockage ainsi que dans le développement de ses outils.

Outre cet investissement, Dixneuf a également annoncé le lancement de nouveaux produits. Afin de multiplier son offre, l’entreprise vient de présenter sa nouvelle collection d’accessoires pour les poêles et les cheminées, baptisée « Terre d’ailleurs ». Celle-ci se compose de range-bûches et de corbeilles à granulés et à bûches. Ces produits sont distribués dans les grandes surfaces de bricolage et par les installateurs spécialisés dans le chauffage au bois.