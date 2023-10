[Communiqué] Maine-et-Loire : Dantech, le centre technique de l’innovation du groupe Ortec

Ortec est un groupe provençal d’ingénierie et de travaux qui évolue dans les secteurs de l’énergie, de l’environnement, de l’industrie et de l’aéronautique. Afin de poursuivre son déploiement national et technologique, il vient de choisir la ville de Durtal, près d’Angers (Maine-et-Loire), pour installer son nouveau centre technique de l’innovation. Cette infrastructure, baptisée « Dantech », a été inaugurée le 27 septembre 2023.

Ce nouveau pôle d’environ 15 000 m² a nécessité l’investissement d’une dizaine de millions d’euros. Le groupe veut faire de Dantech son site pilote en matière de consommation bas carbone et d’efficacité énergétique. Dans cette optique, il l’a équipé de près de 1 600 m² de panneaux solaires. Cette unité devrait permettre à Ortec d’élargir ses activités de revamping (ensemble des interventions menées sur une installation industrielle existante afin d’accroître ses performances). Elle lui donnera aussi la possibilité d’accélérer la conception et la fabrication en petites séries de nouveaux équipements pour ses différents clients.