[Communiqué] Maine-et-Loire : Carolex intègre Pacur

La société Carolex, établie à Longué-Jumelles (Maine-et-Loire), se retrouve désormais dans le giron de Pacur, situé à Oshkosh (États-Unis). Dans le cadre de cette opération, Pacur, fournisseur d’emballages en plastique pour l’industrie pharmaceutique, a signé le 18 novembre 2021 un accord définitif en vue de reprendre cette entreprise spécialisée dans l’extrusion de feuilles de polyéthylène téréphtalate glycol (PETg). Ces dernières sont utilisées dans la fabrication d’emballages rigides de haute performance. Elles peuvent également trouver des applications dans le graphisme, ainsi que l’emballage alimentaire.

Ce développement externe permet à Pacur de gagner en visibilité et de conforter sa position sur le marché européen (notamment en France) des dispositifs médicaux. Cela lui permet, en outre, d’augmenter sa capacité d’extrusion, et ainsi de répondre efficacement aux besoins de ses clients. De son côté, ce rachat permet à Carolex de s’appuyer sur le savoir-faire et l’expertise d’une entreprise reconnue dans son domaine, et de poursuivre son engagement en faveur de l’innovation.