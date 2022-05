La société Brossier Saderne, située à Beaucouzé (Maine-et-Loire), conçoit des luminaires d’intérieur, essentiellement pour le secteur de l’hôtellerie. L’entreprise vient d’être rachetée par le groupe parisien Rivalen. Cette holding, présidée par Tristan de Witte, œuvre sur les marchés de la construction et de l’habitat, en faisant l’acquisition de parts majoritaires dans des sociétés industrielles ou artisanales de niche. Rappelons que le groupe a déjà racheté la société Roger Pradier, spécialiste des éclairages extérieurs à Châteauroux (Indre), et la société Sécurlite à La Ferté-Bernard (Sarthe), conceptrice de luminaires pour bâtiments et espaces publics.

En plus de la reprise de Brossier Saderne, Rivalen vient aussi de racheter Luzeva, entreprise de fabrication de luminaires d’intérieur, située à Lyon (Rhône). Ces nouvelles acquisitions vont ainsi permettre au groupe de générer différentes synergies entre ces quatre filiales, en jouant notamment la carte de la complémentarité. En ce sens, Brossier Saderne et Luzeva vont bénéficier de l’expertise et des capacités de production des modules d’éclairages LED de Sécurlite. Par ailleurs, la clientèle du secteur hôtelier de Brossier Saderne donnera au groupe la possibilité de créer de nouveaux débouchés pour Roger Pradier et pour Sécurlite.

Le groupe Rivalen souhaite aussi renforcer sa présence à l’international, en s’appuyant sur les clients de Roger Pradier. Rappelons que cette filiale réalise entre 20 et 25 % de son activité hors de France. Pour les prochaines années, Rivalen ambitionne de réaliser la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger.