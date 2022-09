[Communiqué] Maine-et-Loire : Art Diva passe sous pavillon de Copylot

Le groupe de communication Copylot, implanté à Cholet (Maine-et-Loire), vient d’intégrer au sein de son équipe l’entreprise Art Diva, située aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire). Cette société spécialisée dans la conception et la fabrication d’enseignes et de signalétiques intérieures et extérieures renforce ainsi la zone d’expertise du repreneur.

La société Copylot regroupe aujourd’hui une dizaine de marques évoluant dans des domaines tels que l’audiovisuel, la communication globale, le marketing direct ou encore le design de marques. Ce rapprochement ancre, en outre, le maillage géographique du groupe, qui compte déjà une trentaine d’implantations.

Par ailleurs, cette reprise permet à Art Diva de poursuivre son évolution aux côtés d’une structure déjà reconnue dans ses différents domaines d’activité. Selon les mots de son dirigeant Hervé Juhel, Copylot apportera à la sociiété un appui logistique sur l’administratif, le social, mais aussi de nouveaux clients grâce au large réseau du groupe. À la suite de ce rachat, Art Diva est désormais connu sous le nom d’Elloh. Le déploiement de la marque Elloh se fera progressivement durant ce second semestre 2022.