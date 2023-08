[Communiqué] Maine-et-Loire : acquisition de 49,9 % du capital d’OMP Mechtron par Grolleau

Spécialisé dans la fabrication de portes métalliques urbaines, Grolleau était en négociations exclusives depuis plusieurs mois avec OMP Mechtron. L’objectif : racheter le capital de cette entreprise italienne, spécialiste des armoires métalliques, châssis, racks et structures de bornes de recharge rapide. L’industriel français, établi à Montilliers (Maine-et-Loire), a annoncé dernièrement avoir levé les conditions suspensives et signé un accord pour la prise de participation immédiate de 49,9 % du capital d’OMP. À partir de 2025, Grolleau rachètera progressivement les parts restantes, afin d’acquérir la totalité du capital d’OMP d’ici à 2026.

Grâce à cette acquisition, Grolleau pourra doubler sa taille et améliorer sa rentabilité. En outre, cette opération vient conforter sa notoriété et son positionnement à l’international, OMP disposant de sites industriels au Mexique et en Chine, en plus de son site milanais. Le groupe français entend ainsi offrir un accompagnement de qualité à ses clients et élargir ses opportunités sur de nouveaux marchés à l’étranger.

Dans le cadre de ce rachat, il est accompagné par les cabinets d'avocats CastaldiPartners et Pedersoli, RSM pour la revue financière, et les cabinets Studio Porta et Studio Vignoli pour les aspects fiscaux.