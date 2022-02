[Communiqué] Maine-et-Loire : à Pouancé, l’entreprise Global recov continue de s’agrandir

Depuis sa création en 2013, l’entreprise Global recov, spécialisée dans le recyclage et la création de matières plastiques, est en pleine croissance. En effet, son unité de production située à Pouancé (Maine-et-Loire) ne permet plus de répondre à la forte demande de ses clients. Nicolas Richard, à la tête de l’entreprise, a souligné qu’il est obligé de gérer cette croissance, et a décidé d’investir dans des locaux neufs, plus spacieux, et des outils de production plus modernes et plus performants.

L’entreprise Global recov bénéficie d’un fonds de soutien de l’État, de la région Pays de la Loire et de la Communauté de communes pour accompagner ses projets. En 2021, un investissement de 1 million d’euros a été consacré à de nouvelles machines permettant d’augmenter sa capacité de production. Cette année, Global recov prévoit d’investir environ 2,5 millions d’euros, soit 500 000 euros dans des équipements et 2 millions dans un nouveau bâtiment dédié au recyclage et respectant les dernières normes, afin de permettre aux salariés de travailler dans de bonnes conditions. La construction d’un laboratoire et l’achat d’autres camions sont également prévus pour accompagner la croissance et donc atteindre les objectifs de tonnage. L’entreprise souhaite produire 7 000 tonnes de matières plastiques broyées sous forme de billes d’ici à 2026-2027, contre 2 500 tonnes en 2021.