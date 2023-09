[Communiqué] Maine-et-Loire : 93 entreprises à visiter dans le cadre du programme « C’est quoi ton entreprise ? » 2023

La 12e édition du programme « C’est quoi ton entreprise ? » dans les Mauges (Maine-et-Loire) se tiendra du 1er au 31 octobre 2023. Lors de ce rendez-vous organisé par l’office de tourisme et de développement Osez Mauges, 93 sociétés situées entre Angers et Cholet ouvriront leurs portes. Ce sera une occasion pour les visiteurs d’explorer leurs coulisses, de découvrir les secrets de fabrication des produits « made in Mauges » et de rencontrer des professionnels dans divers domaines.

L’entreprise Breheret, implantée à Montrevault-sur-Èvre, fait partie des participants à ce programme. Le 26 octobre prochain, elle présentera ses processus de fabrication de charpentes et d’autres menuiseries.

Le groupe Mulliez-Flory ouvrira son site de Sèvremoine pour faire découvrir les activités qui rythment le quotidien de cette entreprise textile portée par l’innovation. Par ailleurs, ceux qui souhaitent mieux connaître le fonctionnement des sociétés évoluant dans la production de chaussures pourront se rendre chez Humeau-Beaupréau.