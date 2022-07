[Communiqué]Maine-et-Loire : 3D At Home exporte Appyfair aux États-Unis

3D At Home est un studio de développement d’applications 3D qui s’est spécialisé dans la création de salons virtuels. Dans le but de développer sa clientèle, cette entreprise originaire de Montreuil-Juigné (Maine-et-Loire) prévoit, pour cet été 2022, de créer une nouvelle filiale à New York, aux États-Unis. Ce projet d’expansion représente 700 000 euros d’investissement. Il permettra à l’enseigne de proposer sa plate-forme d’organisation de salons virtuels baptisée Appyfair dans le pays. Le produit est une version améliorée et plus ergonomique du modèle francophone. En plus de ses fonctions habituelles (espace d’exposition, de rencontres et de discussion), il intègre de nouvelles solutions de communication telles que la visioconférence.

Pour 3D At Home, l’objectif est d’atteindre 80 % de chiffre d’affaires à l’international, grâce à cette nouvelle implantation. L’opération s’inscrit aussi dans l’ambition de l’entreprise de s’ouvrir au marché anglophone en poursuivant ses implantations dans les pays d’Europe du Nord et les pays anglo-saxons tels que le Royaume-Uni.