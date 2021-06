[Communiqué] Luçon : fusion de Moreau Bâtiment Travaux Publics avec Vendée Terrassement

Christophe et Alexandre Moreau, dirigeants respectifs des entreprises Moreau Bâtiment Travaux Publics (MBTP) et Vendée Terrassement, ont décidé de rassembler le patrimoine et l’activité de leurs entreprises, afin de favoriser le développement d’une nouvelle entité. Ainsi, cette fusion a donné lieu à la création d’une nouvelle société dénommée « Vendée Terrassement Moreau Bâtiment ». L’opération a donc entraîné la dissolution de ces deux sociétés fusionnantes et la transmission du patrimoine de celles-ci, dont la date officielle était le 30 avril 2021. « C’est une simplification administrative pour la nouvelle entreprise, une simplification aussi pour les clients avec un service global », affirment ces dirigeants.

On peut noter que les deux entreprises étaient complémentaires. Elles ont collaboré sur divers chantiers pour mener à bien des projets de construction ou de rénovation de bâtiments, ou de travaux publics. Créée en novembre 2012, l’entreprise MBTP intervenait dans le domaine des travaux publics et de la maçonnerie générale. La société s’est installée à Luçon (Vendée) et partageait une partie de ses locaux avec Vendée Terrassement. Cette dernière, fondée en 2016, était spécialisée dans les travaux de terrassement courants et préparatoires. La nouvelle société issue de la fusion prévoit un recrutement de personnel qualifié, notamment en maçonnerie.