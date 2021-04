[Communiqué] Lorient : la société Open-Fly assurera le déplacement des chefs d’entreprise

Après l’annonce de la fin des rotations régulières avec Roissy, la Communauté d’agglomération de Lorient (Morbihan) a décidé de signer un accord avec deux sociétés propriétaires d’avions privés référencés par la plateforme Open-Fly. Ce partenariat permet de faciliter les déplacements des chefs d’entreprise lorientais vers d’autres régions françaises ou vers des villes d’Europe.

Deux petits avions de quatre places vont ainsi assurer, à la demande et en vol direct, le transport des cadres entre Lorient et d’autres villes en France. « Le départ d’Air France nous a marqués. Mais l’aéroport doit continuer d’animer l’économie du territoire. C’est de la compétence de l’agglo. Et c’est l’objet de ce marché public », a expliqué Fabrice Loher, président de la Communauté d’agglomération de Lorient.

Une partie du coût de la location de ces appareils pour les entreprises dont le siège social est implanté dans l’une de ses 25 communes sera financée par Communauté d’agglomération de Lorient, à condition qu’elles adhèrent à la plateforme Open-Fly en payant 850 € par an.