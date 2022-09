[Communiqué] Loiret : Viewaves retenue pour la troisième promotion du « Scale’Up » de DEV’UP

Huit entreprises en Centre-Val de Loire viennent d’être choisies pour la troisième promotion du « Scale’Up ». Il s’agit d’un programme d’accompagnement à la levée de fonds de l’agence régionale de développement économique DEV’UP située à Orléans (Loiret). Le 13 septembre 2022, les lauréats ont ainsi fait leur rentrée dans les locaux de cette entité.

Ces structures vont bénéficier d’un accompagnement de douze mois par DEV’UP et par un réseau d’experts pour réussir la restructuration de leur projet de croissance. Le but étant de convaincre des investisseurs d’entrer dans leur capital.

Viewaves, installée à Orléans, fait partie des sociétés retenues. Cette jeune pousse du Loiret développe et conçoit une solution de fluorescence en chirurgie des traitements du cancer, dont le « HER2lite » qui reconnaît spécifiquement les cellules tumorales. « HER2lite » diffuse une lumière intense qui définit les contours d’une tumeur. La lumière émise guidera le geste des chirurgiens lors d’une opération et facilitera la recherche de ganglions sentinelles. Avec ce produit, Viewaves souhaite lutter contre le cancer, sécuriser l’acte chirurgical et augmenter la survie des patients.

Les sept autres entreprises sélectionnées pour cette promotion sont Fractal Energy, LovalTech, Orol Solutions, Carbon Impact, Nbread-Process, Eopack et Winesee.