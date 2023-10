[Communiqué] Loiret : une nouvelle centrale logistique à Vennecy pour L’Oréal

Le 27 septembre 2023, le groupe L’Oréal, leader de l’industrie cosmétique, a inauguré sa nouvelle centrale automatisée. Cette plate-forme logistique se trouve au sein du Cosmetic Park, sur l’ancienne friche industrielle IBM-Lexmark, à Vennecy (Loiret). Elle emploie une centaine de personnes secondées par de nombreuses machines automatiques chargées de conduire les marchandises auprès des opérateurs.

Ce pôle propose près de 35 000 m² avec cinq cellules de stockage ayant une capacité d’accueil de 20 000 palettes. L’entreprise a regroupé les sites d’Ingré et d’Ormes en un même lieu. Le premier est notamment le distributeur des articles des marques Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani et Biotherm. Le second est responsable de la répartition du maquillage grand public des enseignes L’Oréal Paris, Essie, La Provençale Bio, entre autres.

Ce canal de distribution est prévu pour réceptionner plus de 150 palettes de produits par jour. Le groupe a investi plus de 10 millions d’euros dans la construction du bâtiment, dont 3 millions ont été dédiés à la transition énergétique.