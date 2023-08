[Communiqué] Loiret : une nouvelle alternative végétale au poisson chez HappyVore

L’entreprise Happyvore (anciennement « Les Nouveaux Fermiers ») est spécialisée dans la production de substituts à la viande à base de protéines végétales. Afin d’étoffer son offre, elle a élaboré, dans son usine de Chevilly (Loiret), une alternative au poisson : des bâtonnets panés végétaux. Le lancement de ce nouveau produit a été annoncé le 20 juin 2023.

Bénéficiant d’un Nutriscore A, il constitue la 17e référence de simili-carnés proposés par HappyVore. Afin de donner une texture et un goût proches de ceux du poisson, plusieurs mois de recherche et de développement ont été nécessaires. Ces bâtonnets résultent d’une combinaison de recettes au goût de poisson et de chapelure à base de protéines de blé et de riz.

Créée en 2019 par Guillaume Dubois et Cédric Meston, HappyVore ne cesse d’innover pour proposer plus d’alternatives végétales saines, respectueuses de l’environnement et du bien-être animal. Ses produits représentent en moyenne 12 fois moins d’émissions de CO2 et nécessitent 2,8 fois moins d’eau que leurs équivalents carnés.