[Communiqué] Loiret : une enveloppe de 12 millions d’euros pour l’imprimerie Maury

L’imprimerie Maury, implantée au Malesherbois (Loiret), est connue pour l’impression de magazines et hebdomadaires de renom, tels que « Paris Match », « L’Express » ou « Le Point », et d’ouvrages, notamment de la maison Gallimard. L’imprimerie est confrontée depuis ces derniers temps à la crise de l’énergie et surtout du papier. Le 21 novembre 2022, elle a accueilli Roland Lescure, le ministre délégué chargé de l’Industrie, qui a annoncé une aide de 12 millions d’euros accordée à l’entreprise. Cette subvention, dédiée aux dépenses énergétiques, sera répartie sur une période de deux ans. La société recevra environ 6 millions d’euros en 2022 et la seconde partie sera allouée en 2023 en fonction de l’évolution des prix.

Cette aide s’inscrit dans le cadre du plan mené par le Gouvernement pour soutenir les entreprises face à la hausse du prix de l’énergie. En effet, l’État a décidé d’ouvrir un guichet d’aides dédié aux sociétés qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire et qui consomment beaucoup d’énergie. La somme octroyée varie en fonction de l’envergure de l’entreprise.