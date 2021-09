[Communiqué] Loiret : Tradival modernise son site de production à Fleury-les-Aubrais

L’abattoir Tradival est spécialisé dans la transformation de viandes en produits semi-finis et élaborés (carcasses, jambons à cuire, abats, saucisses…). Il investit actuellement 15 M€ dans la modernisation des installations de son site de 25 000 m² situé à Fleury-les-Aubrais (Loiret). L’objectif principal de l’entreprise est de conquérir le marché chinois.

Le projet consiste notamment à améliorer les outils de production. Il inclut aussi l’ajout de quinze machines automatisées qui apporteront une assistance physique aux fonctions les plus répétitives et difficiles au niveau de la production. La chaîne de froid sera également revue afin de générer des économies d’énergie tout en conservant la qualité de la viande à plus basse température. En outre, les quais de déchargement seront couverts pour protéger les animaux de la chaleur et de la pluie. Par ailleurs, l’éclairage, l’isolation phonique, la climatisation et la brumisation de l’environnement de la porcherie seront rénovés.

Pour information, l’entreprise Tradival est une filiale de Sicarev. Elle finance ce projet de modernisation via le programme d’investissements de 35 M€ dédié à l’ensemble des installations en France de ce groupe coopératif régional d’éleveurs.