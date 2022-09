[Communiqué] Loiret : TPC SCOP et Deret participeront au Cosmetic 360 de 2022.

La huitième édition du Cosmetic 360 aura lieu au Carrousel du Louvre à Paris, du 12 au 13 octobre 2022. Ce salon international dédié à l’innovation de la filière parfumerie-cosmétique se veut un véritable carrefour d’échange et de découverte des dernières innovations, des nouvelles tendances (produits et services) au service de la beauté de demain.

Quelques sociétés du Loiret prendront part à cet événement organisé par la Cosmetic Valley, et notamment l’entreprise TPC SCOP. La structure, qui a déjà participé à l’édition 2021, évolue dans le conditionnement à façon de produits cosmétiques, de produits parfumants et de produits de soin pour l’industrie du luxe. Précisons que le conditionnement à façon désigne la mise en contenant d’un produit pour qu’il bénéficie de meilleures conditions de stockage, de vente et aussi d’utilisation. Le spécialiste de la logistique Deret est également présent dans la liste des participants originaires du Loiret. Ce salon sera l’occasion, pour ces deux entreprises, de gagner en visibilité aussi bien en France qu’à l’étranger.