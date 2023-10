[Communiqué] Loiret : Toutenkamion Group, situé à Ladon, parmi les exposants du salon MEDICA 2023

Toutenkamion Group, établi à Ladon (Loiret), est spécialisé dans l’aménagement sur mesure des remorques poids lourds pour les secteurs de la santé, de la sécurité et de la défense. Il a récemment annoncé sa participation au prochain salon MEDICA qui aura lieu du 13 au 16 novembre 2023 à Düsseldorf, en Allemagne. Depuis plus de cinquante ans, ce rendez-vous professionnel rassemble chaque année les différents acteurs mondiaux du secteur de la santé. Outre un riche programme de forums et de conférences, les entreprises exposantes ont la possibilité de rencontrer des experts issus du monde entier.

Les différents fourgons médicaux mobiles de l’entreprise loirétaine seront présentés lors de cette exposition standard. Équipés d’un espace d’accueil avec cabinets médicaux, ils permettent d’accueillir des patients, de réaliser des évaluations infirmières et des consultations médicales sur place ou à distance. L’équipe de Toutenkamion réalisera des démonstrations sur mesure de ses véhicules sur son stand. Les visiteurs auront l’opportunité d’explorer en détail les fonctionnalités de leurs véhicules et d’échanger avec leurs équipes expertes sur les innovations futures.