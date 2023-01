[Communiqué] Loiret : Toutenkamion Group sera présent au salon « Arab Health 2023 »

Toutenkamion Group, situé à Ladon (Loiret), participera au salon « Arab Health » qui se tiendra à Dubaï (Émirats arabes unis) du 30 janvier au 2 février 2023. Il sera l’un des exposants français à ce grand rendez-vous professionnel de différents acteurs dans le secteur médical. Ce salon, rappelons-le, est un événement qui réunit les experts du secteur médical de la région Moyen-Orient. Des milliers d’exposants venant de plus d’une soixantaine de pays y sont attendus, dont des fabricants de produits médicaux, des distributeurs, des sous-traitants et des conditionneurs. Les hauts décideurs dans le domaine de la santé du monde arabe seront également présents. Ce salon permettra aux visiteurs de découvrir les équipements ainsi que les services médicaux les plus modernes au monde.

Lors de ce salon, Toutenkamion Group mettra en avant son savoir-faire dans la conception et la fabrication de solutions mobiles sur mesure réalisées sur remorques, shelters, fourgons et semi-remorques pour le secteur médical.