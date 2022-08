[Communiqué] Loiret : Toutenkamion, des cliniques mobiles à destination du Pakistan

Le gouvernement du Sindh a renouvelé son partenariat avec Toutenkamion pour une commande de 14 nouvelles cliniques mobiles. Leader dans la fabrication d’unités mobiles sur mesure, l’entreprise Toutenkamion, implantée à Ladon (Loiret), a livré début août 2022 les cliniques mobiles numéro 27 à 33 au Pakistan. Les sept derniers camions sont en cours de fabrication.

Fonctionnant séparément ou en duo, ces unités médicales regroupent différentes activités spécialisées dont une offre de dépistage et de soin complète. Deux de ces camions présentent des fonctions spécifiques pour un usage complémentaire. Le premier est dédié à la santé des hommes et dispose d’une grande salle de consultation et d’un laboratoire d’analyses. Le second est dédié à la santé des femmes. Il comporte une pièce pour le secrétariat, des toilettes, un espace de consultation (échographie, divan d’examens, radiographie) et une salle d’examens de mammographie.

À terme, 40 cliniques mobiles sillonneront les routes pakistanaises.