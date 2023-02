[Communiqué] Loiret : TLG Pro s’adosse au groupe international Antea

Antea Group est une société d’ingénierie et de conseil en environnement dont le siège est à Olivet (Loiret). Elle opère essentiellement dans les domaines de l’eau, des sites, sols pollués ainsi que des risques industriels et des déchets. Le 15 décembre 2022, le groupe a annoncé l’acquisition de l’entreprise TLG Pro. Basée à Orléans, cette dernière est spécialisée en informatique industrielle. Elle accompagne principalement les industriels dans la gestion de divers processus de production.

La société est reconnue pour sa solution baptisée « Neotool ». Il s’agit une plate-forme logicielle dédiée à la collecte et à l’interprétation de données techniques dans les domaines de la production industrielle et d’exploitation d’ouvrages. En effet, cet outil de data permet d’optimiser la production et la traçabilité des entreprises. Avec ce rapprochement, TLG Pro, qui compte actuellement sept collaborateurs, espère réaliser un chiffre d’affaires supérieur à 1,2 million d'euros d'ici à cinq ans. De son côté, Antea Group vient de renforcer ses activités dans la gestion des données et de surveillance environnementale.

L’expert international en ingénierie et conseil veut aussi s’imposer comme un acteur majeur de l’écosystème métrologie et écologie. Par ailleurs, la société participera à l’évènement Assises de l’eau, organisé par le ministère de la Transition écologique, en septembre 2023. Il s’agit d’un forum consultatif composé d’élus locaux, d’acteurs de l’eau à l’échelle nationale et de comités de bassin à l’échelle locale.