[Communiqué] Loiret : Thulit, la nouvelle herse étrille de Lemken à Boigny-sur-Bionne

Implantée à Boigny-sur-Bionne (Loiret), Lemken France, filiale du groupe allemand Lemken Beteiligungs-GmbH, a lancé, début septembre 2023, une nouvelle herse étrille nommée « Thulit ». Ce matériel lui permet de compléter sa gamme de désherbage mécanique.

Cette herse est dotée de quatre barres et de huit rangées de dents, lesquelles sont disposées avec un écartement de 31,25 mm et permettent un travail sans bourrage. Un micro-vérin hydraulique pilote chacune d’elles et peut appliquer une pression de 100 g à 5 kg. Ainsi, avec une régularité de pression, cet outil pourra être utilisé sur des sols irréguliers et dans les cultures sur buttes. Afin de réduire son poids et de faciliter son utilisation ainsi que son déplacement, Lemken a diminué le nombre de pièces mobiles de son châssis.

Le fabricant de matériel agricole prévoit de proposer, en quantité limitée, des modèles pour des largeurs de travail de six et neuf mètres d’ici au printemps 2024.