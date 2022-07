[Communiqué] Loiret : signature du projet de décarbonation du site industriel de Swiss Krono France à Sully-sur-Loire

Swiss Krono France, le fabricant de matériaux dérivés du bois, va procéder à la transformation énergétique de son site de production de panneaux à Sully-sur-Loire (Loiret). En juin 2022, le groupe suisse et les autres parties prenantes dont Dalkia, filiale d’énergies renouvelables d’EDF, et Meridiam, une société d’indépendance d’investissement, ont entériné la signature de ce projet intitulé Green Energy. Une enveloppe de 120 millions d’euros sera ainsi investie dans cette opération soutenue par le plan France Relance et l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe).

Concrètement, le projet Green Energy vise une décarbonation du processus de production par l’utilisation de la biomasse. Pour ce faire, Swiss Krono France va installer sur le site de Sully-sur-Loire deux sécheurs basse température alimentés par un condenseur de fumées. Le groupe mettra aussi en place une chaudière biomasse qui se servira des déchets de bois comme combustible. Son objectif est d’éviter l’émission de 35 000 tonnes de CO 2 fossiles par an.

Soulignons que le planning établi par le groupe prévoit la réalisation du projet sur deux ans.