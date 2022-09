[Communiqué] Loiret : revalorisation des prix du lait pour la Laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel

Au début du mois de septembre 2022, l’enseigne de distribution allemande Lidl a annoncé une revalorisation du prix du lait auprès de ses fournisseurs. L’opération concerne le lait vendu sous l’étiquette Envia, la marque distributeur de Lidl.

Parmi les bénéficiaires de la majoration figure la Laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel (LSDH), un groupe agroalimentaire spécialisé dans le conditionnement de liquides alimentaires et de produits de quatrième gamme (fruits et légumes frais, crus, lavés, épluchés et coupés). Ce producteur, implanté à Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret), va ainsi commercialiser son lait au tarif de 500 euros les 1 000 litres. À la suite de cette revalorisation, il va également procéder à une augmentation des prix auprès de ses éleveurs-fournisseurs, conformément à un accord tripartite signé par ces derniers, le groupe et la chaîne de supermarchés.

Selon le groupe LSDH, la revalorisation permet de pérenniser la filière dans un contexte de hausse des coûts de production. Précisons que le volume fourni par le groupe agroalimentaire représente 20 % à 25 % du lait de consommation commercialisé par l’enseigne Lidl dans ses 1 500 supermarchés à travers la France.