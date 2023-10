[Communiqué] Loiret : relocalisation de la production des chargeurs de type C de Green_e à Chevillon-sur-Huillard

Spécialisée dans la fabrication d’accessoires de recharge pour les smartphones et les objets connectés, l’entreprise Green_e franchit une nouvelle étape dans son développement. Cette PME, originaire de Rennes (Ille-et-Vilaine), a décidé de rapatrier la production de ses chargeurs universels à prise USB-C. Produits en Chine, ces accessoires seront désormais fabriqués dans le département du Loiret à partir de novembre 2023.

L’opération a été rendue possible grâce à la signature d’une collaboration avec la société Moulage électronique mécanique (MEM), implantée à Chevillon-sur-Huillard. Selon les termes de l’accord, le volume de production sera limité à 60 000 unités pour les cinq premiers mois, avant d’augmenter progressivement jusqu’à atteindre 200 000 unités par an à l’horizon 2025.

Selon Green_e, ce rapatriement permettrait d’offrir plus de garanties sur la qualité des produits. Les chargeurs bénéficieraient notamment d’une longévité d’environ dix ans. Déclinés en version 20 W et 30 W, ils seront également proposés avec un kit de recyclage. L’objectif est d’approvisionner le marché européen, surtout avec l’universalisation des chargeurs à prise USB-C pour les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.