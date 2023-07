[Communiqué] Loiret : proposition de nouvelles solutions de fret aérien par Alstef Group et SACO Airport Equipment

Le groupe Alstef, implanté à Boigny-sur-Bionne (Loiret), est spécialisé dans la logistique des sites aéroportuaires. Il a signé un contrat de partenariat avec la société internationale SACO Airport Equipment, experte en équipement aéroportuaire. Ce rapprochement vise à combiner leurs savoir-faire afin de proposer des solutions complètes de manutention dans le fret aérien.

Alstef Group mettra à disposition ses systèmes de stockage de palettes et ses véhicules à guidage automatique (AVG) dédiés au transport de palettes et de conteneurs aériens. De son côté, la société SACO Airport Equipment apportera son expertise dans les systèmes de manutention et de stockage automatique. Elle mettra également à disposition ses équipements de convoyage, d’entreposage ainsi que de chargement et de déchargement.

Selon les deux associés, cette mutualisation permettrait d’améliorer l’efficacité, la rapidité et la sécurité des opérations de fret aérien. Leur objectif est de proposer aux exploitants de sites aéroportuaires des solutions intralogistiques sur mesure et à la pointe de l’innovation.