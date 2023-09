[Communiqué] Loiret : présentation du nouveau déchaumeur Rubin 10/100 de Lemken France, au salon Innov-Agri 2023

La 28e édition du salon Innov-Agri, un événement organisé par le groupe France Agricole, s’est déroulée les 5, 6 et 7 septembre 2023, à Outarville (Loiret). C’était l’occasion pour les exposants de présenter leurs produits et leurs nouvelles solutions dans le domaine de l’agriculture. L’industriel Lemken France, établi à Boigny-sur-Bionne (Loiret), a répondu présent à cet événement d’envergure internationale. Ce dernier lui a offert la possibilité de renforcer son ancrage territorial et de mettre en avant son savoir-faire dans la conception et la fabrication de matériel agricole.

Ce salon a aussi donné à l’entreprise l’opportunité de montrer son nouveau déchaumeur à disques Rubin 10/100. Cet appareil garantit un mélange intensif et homogène des matières organiques avec le sol jusqu’à une profondeur d’environ 14 cm. Il dispose d’un pied de support hydraulique permettant de faciliter et de sécuriser les procédures d’attelage et de dételage. Cette machine propose une durée de vie optimale et des coûts de maintenance réduits.