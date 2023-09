[Communiqué] Loiret : présentation des dernières innovations de la société John Deere, située à Orléans, au salon Innov-Agri 2023

Le groupe John Deere, représenté par sa filiale française implantée à Orléans, dans le département du Loiret, a participé à la 28e édition du salon Innov-Agri. L’événement s’est déroulé du 5 au 7 septembre 2023 à Outarville, toujours dans le Loiret.

Lors de ce rendez-vous industriel, l’entreprise John Deere, spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel agricole, a exposé ses dernières innovations, dont son système d’automatisation AutoPath. Cette technologie permet une gestion robotisée des lignes de guidage pour les équipements de différentes largeurs, tout au long de l’année de récolte. Grâce à ce système, les machines agricoles restent en dehors des rangs plantés, réduisant ainsi les dommages causés aux cultures.

Ce salon a aussi permis à la société d’exposer sa console G5, déclinée dans deux versions portables : le G5 de 10,1 pouces et le G5 Plus de 12,8 pouces. Doté d’une résolution Full HD et d’une protection IP65 (contre l’eau et les poussières), cet afficheur universel promet une agriculture de précision.