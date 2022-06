[Communiqué] Loiret : portes ouvertes à la laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel pour célébrer la Journée mondiale du lait

Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de Covid-19, la laiterie de Saint-Denis-de-l’Hôtel (LSDH) a renoué avec ses traditions en organisant deux journées portes ouvertes les 8 et 9 juin 2022, dans le cadre de la Journée mondiale du lait qui a eu lieu le 1er juin. Ainsi, particuliers et professionnels du secteur ont pu visiter les locaux du groupe agroalimentaire à Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret) : ateliers de production, zones de stockage et d’expédition… Des animations ludiques ont également été organisées, notamment une dégustation de cocktail de lait et une tombola pour tenter de remporter un an de lait.

Selon le groupe LSDH, l’édition 2022 visait trois objectifs : valoriser les bienfaits du lait, miser sur la transparence en dévoilant le processus d’élaboration et de conditionnement des produits, et attirer de futurs collaborateurs. À cet effet, un « job dating » a été spécialement organisé lors des deux journées portes ouvertes. L’entreprise a par ailleurs ouvert une cinquantaine de postes dans les secteurs de la production, de la maintenance, de la logistique, du commerce, de la recherche et du développement…