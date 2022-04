Phoenix Group est une société spécialisée dans la conception et l'installation de panneaux photovoltaïques et aérovoltaïques (équipement regroupant le solaire photovoltaïque et le solaire thermique). Dans l’objectif de développer l’activité de sa start-up industrielle CréaWatt Fabrick, le groupe originaire de Chailly-en-Gâtinais (Loiret) prévoit de construire une usine de production de panneaux à Vaas (Sarthe).

Avec le soutien de la Communauté de communes Sud Sarthe et de la région des Pays de la Loire, le groupe s’est porté acquéreur d’un terrain de 7 hectares situé sur la zone d’activité du Loirécopark. Il prévoit d’y implanter une chaîne de production, une zone de stockage et un pôle de formation. Le site en question permettra à CréaWatt Fabrick de produire des modèles innovants de panneaux. Rappelons que la start-up s’est spécialisée dans la fabrication d’équipements souples et légers (moins de trois kilos). En principe, cette conception faciliterait les processus de fixation pour les installations de grande envergure.