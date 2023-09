[Communiqué] Loiret : participation du fabricant d’objets connectés Altyor au salon SIDO 2023

Le salon SIDO est un événement dédié aux professionnels de l’Internet des objets (IoT), de l’intelligence artificielle, de la robotique et de la technologie des réalités étendues (XR). Sa neuvième édition se tiendra du 20 au 21 septembre 2023, à la Cité internationale de Lyon (Rhône).

Altyor, une entreprise originaire de Saint-Cyr-en-Val, dans le Loiret, profitera de ce rendez-vous international pour exposer ses solutions d’accompagnement à destination des industriels. Ce concepteur et fabricant d’objets connectés propose diverses prestations dans le développement et dans l’usinage de produits technologiques à vocation industrielle, énergétique ou environnementale. Il dispose pour cela de bureaux d’études (mécanique et électronique) et de moyens matériels consacrés au prototypage et à la fabrication. L’entreprise possède deux unités de production, l’une en France et l’autre en Chine. Elle est également engagée, depuis quelques années, dans une démarche plus écologique qui repose sur des processus industriels raisonnés et favorables à l’économie circulaire.