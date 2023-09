[Communiqué] Loiret : participation de Lemken France à l’édition 2023 des salons Tech&Bio et MécaMaïs

Établie à Boigny-sur-Bionne (Loiret), Lemken France est la filiale du constructeur allemand de matériel agricole Lemken. Elle propose diverses solutions innovantes en faveur d’une agriculture performante et durable. Ayant une large gamme de produits, l’entreprise a participé, cette année 2023, à divers salons, dont le Tech&Bio et le MécaMaïs.

Tech&Bio, le salon agricole international des techniques bio et alternatives, s’est tenu les 20 et 21 septembre à Bourg-lès-Valence, dans le département de la Drôme. Il a rassemblé plus de 370 exposants. Le MécaMaïs, quant à lui, a eu lieu le 21 septembre. Ce rendez-vous a réuni les professionnels et les experts du maïs à Bernède (Gers). Ceux-ci ont échangé sur les dernières tendances et les opportunités de la filière maïs.

Lors de ces deux événements, le fabricant loirétain a mis en avant son savoir-faire dans la conception de matériel de production ainsi que ses nouvelles technologies et ses équipements agricoles.