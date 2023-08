[Communiqué] Loiret : participation de Kverneland au salon SPACE 2023 à Rennes

La société Kverneland, située à Marigny-les-Usages (Loiret), spécialisée dans le développement et dans la conception des équipements agricoles, continue de consolider son positionnement dans ce domaine d’activité. Elle participera à la 37e édition du SPACE 2023 au parc des expositions de Rennes (Ille-et-Vilaine) du 12 au 14 septembre 2023. Il s’agit d’un salon de l’élevage qui permet aux acteurs des différentes filières (bovine, porcine, ovine, aquacole, avicole…) de découvrir les dernières innovations et tendances du marché. Différents produits et solutions en matière d’alimentation et de bien-être animal, de matériel de traite, d’énergie et d’agriculture biologique y seront exposés.

Ce salon sera l’occasion, pour la société loirétaine, de présenter ses multiples offres. L’entreprise se positionne sur le marché mondial de la fabrication et de la commercialisation d’équipements et de systèmes agricoles intelligents pour un rendement amélioré. Outre le fait de conforter son image et son expertise dans son domaine d’activité, cet événement lui permettra de se faire connaître hors des frontières de l’Hexagone.