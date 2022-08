[Communiqué] Loiret : Orrion Chemicals Orgaform sera présente au salon Glasstec 2022

Plusieurs sociétés françaises vont participer au salon international Glasstec qui se tiendra à Düsseldorf (Allemagne) du 20 au 23 septembre 2022. Parmi elles figure l’entreprise de Semoy (Loiret), Orrion Chemicals Orgaform, spécialisée dans la formulation et la synthèse en chimie fine. Elle conçoit, entre autres, des colles, des agents de démoulage et des solutions de revêtements pour verre.

Cet événement, dédié à l’industrie du verre, réunira en un même lieu tous les acteurs du secteur (entreprises, start-up, groupes, chercheurs), qu’ils œuvrent dans la production de verre, dans la conception de technologies de traitement de surface ou dans la fabrication de produits en verre, y compris les fenêtres, les panneaux solaires… Il permettra à ces professionnels de présenter et de valoriser leurs produits et leurs innovations. Pour Orrion Chemicals Orgaform, qui collabore avec de nombreux verriers en Europe et en Amérique du Nord, ce salon sera l’occasion d’affirmer sa compétitivité et de renforcer sa visibilité à l’échelle mondiale.