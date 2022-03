[Communiqué] Loiret : OBM Construction poursuit son développement

La société OBM Construction a quitté dernièrement son site d’Ormes pour s’implanter à Chevilly (Loiret), dans un nouveau siège qu’elle a construit elle-même. Cette nouvelle infrastructure, d’une surface de 825 m², se situe à proximité de son usine de Chevilly. L’entreprise dispose sur ce nouveau site de locaux plus spacieux et plus lumineux.

Outre la construction de ce nouveau siège, la société a d’autres chantiers en cours et à venir, dont l’aménagement des bureaux de l’IUT d’Orléans (Loiret), du collège de Charny (Seine-et-Marne), et d’un autre collège pour la métropole lyonnaise.

L’entreprise, créée par Albert Lheure, affiche de nouvelles ambitions pour les mois et les années à venir, afin de soutenir sa croissance. Cette structure de 75 salariés entend ouvrir prochainement son capital. Elle compte, en outre, accroître ses ventes et donc son chiffre d’affaires.

Par ailleurs, Francis Lheure, le dirigeant actuel de la société, prépare la transmission de celle-ci à son fils Tristan Lheure, qui travaille au sein de l’entreprise depuis 2020.