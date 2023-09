[Communiqué] Loiret : les start-up iZySolutions et Impact mises à l’honneur par le LAB’O Village by CA, à Orléans

Le LAB’O Village by CA, à Orléans (Loiret), accompagne les porteurs de projets et les jeunes entreprises dans leur développement. Cet organisme, soutenu par Orléans Métropole et Crédit Agricole Centre Loire, a accueilli les éditeurs de logiciels iZySolutions et Impact. Après leur incubation, ces deux start-up se sont réinstallées dans des sites propres au cours du premier semestre 2023. Pour marquer cette évolution, le LAB’O Village by CA a organisé une soirée début septembre en l’honneur de leurs parcours respectifs.

La firme iZySolutions a commencé la conception de solutions logicielles pour le domaine de l’optique ophtalmique et de l’audioprothèse en 2009. Elle poursuit aujourd’hui ses activités dans des locaux de 430 m2 à Olivet.

De son côté, la start-up Impact est apparue sur le marché des logiciels pour les domaines de la sécurité et de la défense en 2012. Après quatre ans au sein de la pépinière d’entreprises, elle a déménagé à Orléans et figure désormais au registre des entreprises stratégiques de la Base industrielle de technologie de défense (BITD).