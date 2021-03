[Communiqué] Loiret : le réseau 5G d’Orange désormais disponible à Orléans et à Saint-Jean-de-la-Ruelle

Les habitants d’Orléans et de Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret) peuvent désormais profiter de la technologie 5G d’Orange. L’opérateur y a effectué la mise en service de son réseau le 23 février 2021. Son objectif est de couvrir jusqu’à 80 % ces premières grandes villes bénéficiaires de la région Centre-Val de Loire.

Orange promet une meilleure qualité de service avec le déploiement de ce réseau haut débit. « On a des débits trois à quatre fois plus rapides, et dix fois plus rapides dans deux ans, et une latence, c’est-à-dire la durée d’envoi et de réception d’une donnée, quasiment égale à zéro », a expliqué Étienne Bordry, le délégué régional d’Orange. Selon l’opérateur, le lancement du réseau 5G permet aussi de libérer celui du 4G. Il faut souligner qu’avec un usage multiplié par 1,5 chaque année, ce dernier sera saturé en 2022.

De leur côté, les municipalités se veulent rassurantes quant aux risques liés à l’utilisation de la 5G. « On est ouvert aux habitants s’ils se posent des questions. On a acheté un dosimètre si jamais ils se posent des questions en termes de sécurité publique », a expliqué Quentin Desfossez, adjoint au numérique à Orléans.