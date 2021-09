[Communiqué] Loiret : le groupe Axyntis s’engage dans un processus de relocalisation des principes actifs

Le groupe Axyntis, spécialisé dans le développement des principes actifs pour l'industrie pharmaceutique, l'agrochimie, la santé animale, l'électronique, la cosmétique et la photographie, implanté à Paris (Île-de-France), entend relocaliser la production des principes actifs, les molécules qui donnent l’efficacité aux médicaments. Dans le cadre de ce projet, il va investir 8 M€.

Ce processus de production sera entièrement élaboré et mis en œuvre dans son site à Pithiviers (Loiret). Deux axes de développement sont prévus. Le premier consistera en l’aménagement d’une plateforme de production de molécules de haute activité entrant dans la composition des traitements anti-cancéreux. Le second porte sur un programme de production de huit molécules complexes à haut niveau de technicité permettant l’élaboration de spécialités utilisées en réanimation et en anesthésie.

Par ailleurs, le groupe Axyntis mise sur la recherche et le développement en renforçant ses équipes sur le site de Pithiviers. À terme, ce projet de relocalisation génèrera un chiffre d’affaires supplémentaire de 16 M€ pour le groupe. Rappelons que la société est lauréate de l’appel à projets « investissements industriels dans les territoires » et de l’appel à manifestation d’intérêt « Capacity » du plan France Relance.