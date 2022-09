[Communiqué] Loiret : le forum « Entreprendre en Terres du Val-de-Loire » aura lieu le 27 septembre 2022

La Communauté de communes des Terres du Val-de-Loire (CCTVL) organise le 27 septembre 2022, à Cléry-Saint-André (Loiret), la première édition du Forum « Entreprendre en Terres du Val-de-Loire ». Cet événement sera réalisé avec la participation de la chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Loiret et de la chambre de métiers et de l’artisanat (CMAR) Centre-Val de Loire. Il est ouvert aux porteurs de projets qui souhaitent créer, reprendre ou développer une entreprise sur le territoire.

Un espace partenaires constitué de 35 stands sera proposé lors de ce rendez-vous. Les stands seront répartis en cinq pôles. Les thématiques seront : « Je me fais accompagner », « Je sécurise mon projet », « Je finance mon projet », « Je recrute dans mon entreprise » et « Je m’implante sur le territoire de la CCTVL ». Par ailleurs, les conférences tourneront autour de quatre thèmes distincts. Il s’agit de : « Devenir entrepreneur, les points clés du succès », « Comment je finance mon projet », « Comment je sécurise mon projet » et « Des tensions du marché à la marque employeur ».