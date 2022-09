[Communiqué] Loiret : Le CFA Est du Loiret à Montargis va transférer la section automobile à Villemandeur.

Le CFA Est du Loiret est un centre de formation professionnelle, situé à Montargis (Loiret). Ce site accueille les jeunes qui veulent se former aux métiers de la mécanique automobile, de la vente et de la coiffure. Le centre du Loiret dispose de salles pédagogiques pour les formations qu’il dispense aux apprentis.

D’ici au mois d’octobre 2022, le CFA Est du Loiret prévoit d’installer son pôle de formation automobile dans l’ancienne concession BMW à Villemandeur (Loiret). L’atelier sera aménagé sur un espace de près de 1 800 m2. Le nouveau local se voudra plus moderne et plus adapté aux besoins du centre de formation. Environ 400 000 euros sont alloués aux équipements nécessaires à la formation automobile sur le site.

Pour la rentrée 2023, l’établissement ambitionne de bâtir une école de la 2e chance pour les sans diplôme voulant intégrer le monde professionnel. Ils pourront ainsi effectuer des stages en entreprise.