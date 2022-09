[Communiqué] Loiret : Le Centre national de la construction paille de Montargis lancera une formation en octobre 2022

Initialement prévue en juin 2022, la formation de « chargé de projet énergie et bâtiment durable » est reportée à octobre prochain. Le Centre national de la construction paille, installé dans la maison Feuillette à Montargis (Loiret), travaille en partenariat avec l’association Ader, formateur en développement des énergies renouvelables.

Pour répondre à la demande des entreprises et des collectivités locales, une vingtaine de places seront disponibles pour les titulaires d’un bac+2 ou pour les personnes justifiant d’une expérience professionnelle équivalente, en reconversion ou en recherche d’emploi. Commençant en octobre, cette première formation durera douze mois. Les six premiers mois seront consacrés à des cours théoriques et pratiques dans le château de Cepoy, toujours à Montargis, et les six derniers mois seront des stages pour devenir chargé (e) de projet énergie et bâtiment durables.

Selon les responsables, l’objectif de cette formation est d’avoir une vision globale du secteur de l’énergie et du bâtiment durables. Le centre cherche aussi à combler le manque de personnes qualifiées dans le bâtiment durable. Il prévoit de reconduire cette formation longue chaque année.