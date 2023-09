[Communiqué] Loiret : lancement de la 3e génération du vélo Pi-Pop de l’entreprise Stee, à Olivet

L’entreprise Stee, spécialisée dans les cartes électroniques et le câblage filaire, est établie à Olivet, dans le département du Loiret. Depuis 2021, elle produit et commercialise une gamme de vélos électriques dénommée Pi-pop. Pendant l'été 2023, la société a lancé la troisième génération de son deux-roues écologique.

Comme les versions précédentes, celle-ci fonctionne sans batterie, évitant ainsi l'utilisation de lithium et l'obligation de recharger le véhicule. Elle est équipée d’un supercondensateur, d’une capacité de 8 Wh et d’une puissance maximale de 250 W, qui stocke l’énergie fournie par l’effort du cycliste. Le supercondensateur sera ensuite régénéré pendant le pédalage, dans les descentes en roue libre et lors des phases de freinage. De plus, ce nouveau modèle offre une assistance automatisée, ce qui permettra au cycliste de surmonter aisément les difficultés du parcours.

Sous la direction d’Adrien Lelièvre, cette PME loirétaine prévoit de vendre 10 000 unités de cette version en 2024.