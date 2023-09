[Communiqué] Loiret : la société SDVI dans le giron de BPM Group

Implanté à Ingré (Loiret), le groupe BPM évolue dans la distribution de véhicules particuliers, utilitaires et industriels ainsi que dans la concession de motos, d’équipements agricoles et de travaux publics. Récemment, l’enseigne a annoncé avoir acquis la société franchisée SDVI, une filiale d’Iveco France. Forte de 11 réparateurs agréés, celle-ci regroupe plus de 250 salariés travaillant sur huit sites répartis dans sept départements du Grand Ouest.

Cette acquisition permet à la firme loirétaine d’élargir sa gamme de vente et de réparation de véhicules utilitaires et industriels sous la marque Iveco, en plus des Fiat Professional et Kässbohrer (semi-remorques) déjà distribués par SDVI. Par ailleurs, l’entreprise enrichit son portefeuille en reprenant la vente de pièces de rechange et la réparation pour les marques Iveco Bus et Iveco Defense Vehicles (IDV).

Pour Patrick Bornhauser, le dirigeant du groupe BPM, continuer à faire grandir un réseau reconnu est une source de fierté et de dynamisme.