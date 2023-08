[Communiqué] Loiret : la société loirétaine Kverneland Group au salon Innov-Agri en 2023

La 28e édition du salon Innov-Agri se tiendra à Outarville, dans le département du Loiret, du 5 au 7 septembre 2023. Depuis sa création, cet événement propose une immersion totale au sein de la filière de l’agroéquipement. Il offre un aperçu complet des innovations et des technologies les plus récentes du secteur. Sa vocation principale est de rapprocher les exploitants, les fabricants et les fournisseurs. Cette année, différents villages thématiques seront proposés, abordant l’agroécologie, la robotique, les nouvelles énergies, l’emploi ainsi que la formation et la gestion de l’eau.

La société Kverneland Group, située à Marigny-les-Usages (Loiret), fait partie des exposants. Ce salon sera l’occasion pour elle de mettre en avant son expertise et son savoir-faire en matière de conception et de fabrication d’équipements et d’outils agricoles. L’entreprise propose, entre autres, des charrues déchaumeuses, des broyeurs, différents types de semoirs, des pulvérisateurs. Ce rendez-vous devrait lui permettre d’affirmer sa compétitivité et de conforter sa notoriété.