[Communiqué] Loiret : la société Lecureur Semences s’équipe de nouveaux matériels de manutention

L’entreprise Matelev, implantée à Meung-sur-Loire (Loiret), est le concessionnaire du fabricant de machines de manutention et de levage pour des usages industriels, Unicarriers. Elle dispose d’un parc de près de 600 engins. Afin d’accompagner les pics et les évolutions des activités potentielles de Lecureur Semences, elle a mis à disposition de cette société huit chariots de manutention frontaux d’une capacité de 2 à 3,5 tonnes. Ces derniers fonctionnent au gaz et à l’électricité.

La société Lecureur Semences va utiliser ces équipements de levage dans son site de production et sa plateforme logistique de 6 000 m² à Artenay (Loiret). Ces derniers réceptionnent, trient et conditionnent près de 10 000 tonnes de céréales par an.

Pour information, Lecureur Semences est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de semences certifiées de céréales autogames et hybrides à destination des agriculteurs. L’entreprise est le premier maillon de la chaine de production de la coopérative agricole Scael.