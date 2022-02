[Communiqué] Loiret : la société LAJ’Com poursuit son développement

Implantée à Olivet, dans le département du Loiret, l’entreprise LAJ’Com est spécialisée dans la décoration intérieure et extérieure. Elle développe quatre marques : Statue Design, Mdo Concept, CréaDécoBoutique et Au Bon Pied. Ces deux dernières fabriquent des décorations murales et des pieds de table en métal, que la société commercialise en ligne. Dans le cadre de la réalisation de ses produits, LAJ’Com se fournit en matière brute auprès de l’entreprise Germond, à Saint-Jean-de-la-Ruelle (Loiret). Elle fabrique des pieds de table de toutes sortes, des décorations murales et des objets décoratifs pour l’aménagement intérieur et extérieur.