[Communiqué] Loiret : la société Cristal Union au salon Innov-Agri 2023

L’entreprise Cristal Union, qui possède un site de production à Corbeilles-en-Gatinais (Loiret), a participé au salon Innov-Agri 2023, qui s’est tenu du 5 au 7 septembre à Outarville. Cet événement dédié à l’agriculture a été organisé par le groupe France Agricole afin de rapprocher les exploitants et les fournisseurs de la filière.

Cette 28e édition a réuni près de 75 000 visiteurs. Cinq villages ont été déployés autour de différentes thématiques, dont l’agroécologie, la gestion de l’eau, la robotique, les nouvelles énergies, ainsi que l’emploi et la formation.

Cristal Union est une société coopérative créée en 2000 grâce à la fusion des sucreries d’Arcis, de Bazancourt, de Corbeilles et d’Éclaron. Elle travaille avec plus de 2 000 collaborateurs et plusieurs agriculteurs. Ces derniers cultivent la betterave, que la firme utilise pour produire du sucre, du biocarburant pour les transports et de l’alcool pour des besoins pharmaceutiques ou industriels. Durant ce salon, les équipes de Cristal Union ont organisé des moments d’échange avec les visiteurs pour présenter leurs dernières innovations techniques et agronomiques en conditions réelles d’utilisation.